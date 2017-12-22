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Три российских канала получили право трансляции ЧМ-2018
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    Три российских канала получили право трансляции ЧМ-2018

    15:37  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:37  22 Декабря 2017
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    Три российских канала получили право трансляции ЧМ-2018

    Москва, 22 декабря. Три российских телеканала выкупили права на трансляцию матчей ЧМ-2018, сообщила  Международная федерация футбола.

    В России прямую трансляцию футбольного чемпионата мира покажут Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». Право на показ мундиаля продавалось без привязки к платформе, поэтому матчи ЧМ-2018 будут доступны в Интернете, в радиоэфире и на мобильных устройствах. По словам коммерческого директора ФИФА Филиппа Ле Флока, федерация рада тому, что удалось обеспечить все страны мира показом чемпионата. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #фифа #чм-2018
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