Три российских канала получили право трансляции ЧМ-2018

Москва, 22 декабря. Три российских телеканала выкупили права на трансляцию матчей ЧМ-2018, сообщила Международная федерация футбола.

В России прямую трансляцию футбольного чемпионата мира покажут Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». Право на показ мундиаля продавалось без привязки к платформе, поэтому матчи ЧМ-2018 будут доступны в Интернете, в радиоэфире и на мобильных устройствах. По словам коммерческого директора ФИФА Филиппа Ле Флока, федерация рада тому, что удалось обеспечить все страны мира показом чемпионата.



