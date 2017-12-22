Москва, 22 декабря. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что в сохранении российских баз «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии заинтересованы многие страны мира.

Спикер парламента заявил во время подведения итогов осенней сессии Госдумы, что многие страны мира считают необходимым сохранение баз ВКС РФ и ВМФ России в Сирии, поскольку именно российские военнослужащие остановили террористов, которые ввергли в хаос Ближний Восток и другие регионы.

«Террористические атаки, нескончаемый поток беженцев — все это удалось предотвратить и остановить благодаря нашим военным и политическому урегулированию», — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы отметил, что конгрессмены США пытаются исказить существующие факты, нивелируя роль России в победе над «Исламским государством1» (запрещенная в РФ террористическая организация), принимая при этом абсолютно абсурдные решения в отношении российских СМИ, лишая их аккредитации и вводя ограничения свободы слова.

1 Организация запрещена на территории РФ.