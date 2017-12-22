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Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Новости Сирии
«Хмеймим» и «Тартус» важны для безопасности многих государств — Володин
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    «Хмеймим» и «Тартус» важны для безопасности многих государств — Володин

    14:54  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:55  22 Декабря 2017
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    «Хмеймим» и «Тартус» важны для безопасности многих государств — Володин

    Москва, 22 декабря. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что в сохранении российских баз «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии заинтересованы многие страны мира.

    Спикер парламента заявил во время подведения итогов осенней сессии Госдумы, что многие страны мира считают необходимым сохранение баз ВКС РФ и ВМФ России в Сирии, поскольку именно российские военнослужащие остановили террористов, которые ввергли в хаос Ближний Восток и другие регионы.

    «Террористические атаки, нескончаемый поток беженцев — все это удалось предотвратить и остановить благодаря нашим военным и политическому урегулированию», — подчеркнул Володин.

    Председатель Госдумы отметил, что конгрессмены США пытаются исказить существующие факты, нивелируя роль России в победе над «Исламским государством1» (запрещенная в РФ террористическая организация), принимая при этом абсолютно абсурдные решения в отношении российских СМИ, лишая их аккредитации и вводя ограничения свободы слова.

    «Хмеймим» и «Тартус» важны для безопасности многих государств — Володин

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #вячеслав володин #тартус
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