Путин заявил о решающем вкладе российских военных в разгром террористов в Сирии

Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о решающем вкладе российских военных в разгром «наиболее боеспособной группировки международных террористов».

«Внесли без всяких сомнений и преувеличений решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов», — сказал глава государства, выступая на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, российские военные действовали эффективно и профессионально, и смогли спасти сотни тысяч человеческих жизней. Кроме того, они помогли сохранить государственность арабской республики и открыть путь политическому урегулированию кризиса в САР.

Напомним, операцию в Сирии ВКС РФ начали проводить в сентябре 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада.

За время операции ВКС РФ уничтожили свыше 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.







