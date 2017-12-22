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Путин заявил о решающем вкладе российских военных в разгром террористов в Сирии
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    Путин заявил о решающем вкладе российских военных в разгром террористов в Сирии

    14:53  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:38  22 Декабря 2017
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    Путин заявил о решающем вкладе российских военных в разгром террористов в Сирии

    Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о решающем вкладе российских военных в разгром «наиболее боеспособной группировки международных террористов».

    «Внесли без всяких сомнений и преувеличений решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов», — сказал глава государства, выступая на заседании коллегии Минобороны.

    По его словам, российские военные действовали эффективно и профессионально, и смогли спасти сотни тысяч человеческих жизней. Кроме того, они помогли сохранить государственность арабской республики и открыть путь политическому урегулированию кризиса в САР.

    Напомним, операцию в Сирии ВКС РФ начали проводить в сентябре 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада.

    За время операции ВКС РФ уничтожили свыше 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.


     

     


     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #вкс рф
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