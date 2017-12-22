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Сирия: съемочная группа ФАН прибыла в Дамаск и запечатлела жизнь Старого города
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    Сирия: съемочная группа ФАН прибыла в Дамаск и запечатлела жизнь Старого города

    16:33  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:33  22 Декабря 2017
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    Сирия: съемочная группа ФАН прибыла в Дамаск

    Съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН) прибыла в столицу СирииДамаск. В то время как в пригородах продолжаются активные военные действия, район Старого города как будто и не знает о войне.

    Дамаск — один из древнейших городов земли, уже в четвертом тысячелетии до нашей эры называвшийся «старым» в древнеегипетских источниках. Эклектичный архитектурный пейзаж Старого города, как будто собранный из древних обломков эпох, создает сказочную атмосферу. Дамаск в разное время был в подчинении египетских фараонов, ассирийских царей, Нововавилонского царства, захватывался Персией, Александром Македонским, набатейцами, римлянами и многими другими.

    От римлян, в частности, осталась арка и Прямая улица, попавшие в кадр съемочной группы Федерального агентства новостей (ФАН). Дамасская Via Recta или, как она называется на арабском, Михдад-Паша, упоминаемая к тому же в Библии, — классический античный декуманус, то есть центральная ось в римской городской планировке.

    Площадь Старого города составляет 4 квадратных километра, большую часть которой занимают рынки и торговые лавочки, где до войны туристам продавали сувенирную продукцию. Однако с началом сирийского конфликта некогда многолюдные узкие улочки значительно опустели и ассортимент местных торговцев несколько изменился. Сейчас здесь торгуют, в основном, продуктами питания. Фрукты, овощи и живые перепела — то, что можно сейчас приобрести в окрестностях Прямой улицы.

    Автор: Игорь Петрашевич; Роман Мартынович
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #старый город
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