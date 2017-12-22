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Украина
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Украина
«Не дразнить Россию»: эксперт рассказал, почему США решили не поставлять Javelin Киеву
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    «Не дразнить Россию»: эксперт рассказал, почему США решили не поставлять Javelin Киеву

    15:01  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  22 Декабря 2017
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    «Не дразнить Россию»: эксперт рассказал, почему США решили не поставлять Javelin Киеву

    Киев, 22 декабря. Власти США решили не включать противотанковые ракетные комплексы Javelin в список разрешенных для поставок на Украину вооружений, чтобы лишний раз не дразнить Россию, считает украинский военный эксперт Олег Жданов.

    «Javelin для ведения боевых действий – это довольно критично для РФ. Поэтому, может быть, Javelin не включили в список разрешенных к продаже вооружений, чтобы не дразнить Россию», — отметил он.

    Жданов также подчеркнул, что производимые на Украине противотанковые ракетные комплексы значительно уступают американским Javelin, пишут украинские СМИ.

    «Не дразнить Россию»: эксперт рассказал, почему США решили не поставлять Javelin Киеву

    Напомним, что оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает предоставление летального оружия Украине. Речь в первую очередь идет о стрелковом оружии. Власти Канады также сняли запрет на поставку оружия украинским властям. В связи с этим руководство Донецкой и Луганской народных республик ожидает возобновление активных боевых действий со стороны Украины.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #украина #javelin
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