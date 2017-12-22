«Не дразнить Россию»: эксперт рассказал, почему США решили не поставлять Javelin Киеву

Киев, 22 декабря. Власти США решили не включать противотанковые ракетные комплексы Javelin в список разрешенных для поставок на Украину вооружений, чтобы лишний раз не дразнить Россию, считает украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Javelin для ведения боевых действий – это довольно критично для РФ. Поэтому, может быть, Javelin не включили в список разрешенных к продаже вооружений, чтобы не дразнить Россию», — отметил он.

Жданов также подчеркнул, что производимые на Украине противотанковые ракетные комплексы значительно уступают американским Javelin, пишут украинские СМИ.

Напомним, что оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает предоставление летального оружия Украине. Речь в первую очередь идет о стрелковом оружии. Власти Канады также сняли запрет на поставку оружия украинским властям. В связи с этим руководство Донецкой и Луганской народных республик ожидает возобновление активных боевых действий со стороны Украины.