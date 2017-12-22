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«Работа идет по фамилиям»: в Астане рассказали о списке участников Конгресса нацдиалога Сирии
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    «Работа идет по фамилиям»: в Астане рассказали о списке участников Конгресса нацдиалога Сирии

    14:47  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:47  22 Декабря 2017
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    «Работа идет по фамилиям»: в Астане рассказали о списке участников Конгресса нацдиалога Сирии

    Астана, 23 декабря. Список участников Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пока не согласован. Это произойдет в середине января. Об этом сообщил источник в одной из делегаций на переговорах в Астане.

    «Работа идет по фамилиям», — добавил собеседник РИА Новости. Ранее МИД Казахстана сообщил, что конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29–30 января.

    Сам конгресс пройдет 29–30 января. О датах его проведения заявил директор департамента МИД Казахстана по странам Азии и Африки Айдарбек Туматов.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сочи #конгресс #нацдиалог
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