«Работа идет по фамилиям»: в Астане рассказали о списке участников Конгресса нацдиалога Сирии

Астана, 23 декабря. Список участников Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пока не согласован. Это произойдет в середине января. Об этом сообщил источник в одной из делегаций на переговорах в Астане.

«Работа идет по фамилиям», — добавил собеседник РИА Новости. Ранее МИД Казахстана сообщил, что конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29–30 января.

Сам конгресс пройдет 29–30 января. О датах его проведения заявил директор департамента МИД Казахстана по странам Азии и Африки Айдарбек Туматов.