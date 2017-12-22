Минтранс уточнит проект железной дороги к Крымскому мосту

Москва, 22 декабря. Пресс-служба Минтранса России сообщила, что технические решения проекта железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма будут уточнены для обеспечения должного уровня его исполнения.

По словам представителя ведомства, на сроках реализации проекта дополнительный объем работ никак не скажется, передает РИА Новости.

Проект железной дороги к мосту со стороны Крыма предусматривает реконструкцию станции Багерово с устройством объектов железнодорожной инфраструктуры, строительство новой станции Керчь Южная, а также сооружение двухпутной линии протяженностью 18,2 километра. При этом также предстоит проложить тоннель и возвести несколько путепроводов.

Напомним, что Крымский мост оснастят автоматизированной системой управления транспортом.

Ранее стало известно, что строители моста через Керченский пролив завершили сборку пролетовавтодорожной части транспортного перехода. Т