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Выборы-2018: ЦИК уведомили о проведении 17 съездов партий, выдвигающих кандидатов
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    Выборы-2018: ЦИК уведомили о проведении 17 съездов партий, выдвигающих кандидатов

    15:00  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  22 Декабря 2017
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    Выборы-2018: ЦИК уведомили о проведении 17 съездов партий, выдвигающих кандидатов

    Москва, 22 декабря. Центральная избирательная комиссия уведомлена о проведении 17 съездов партий, которые выдвигают своих кандидатов на выборы президента в 2018 году, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

    «На сейчас, на 12.00 часов, в ЦИК России поступили уведомления о проведении съездов 17 политических партий, на которых уже определены или будут определены кандидаты на должность президента Российской Федерации», — заметила Памфилова.

    Она добавила, что из них семь партий уже провели свои съезды.

    Выборы-2018: ЦИК уведомили о проведении 17 съездов партий, выдвигающих кандидатов

    Ранее глава Центральной избирательной комиссии России заявила, что в настоящее время вся система избирательных комиссий РФ, включая Центризбирком, готова к тому, чтобы провести выборы президента 18 марта 2018 года на должном уровне.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #цик #памфилова #выборы-2018 #партии
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