Украина спрячет от диверсантов под землей склады с боеприпасами

Москва, 22 декабря. Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, военные склады с боеприпасами будут перенесены под землю.

По словам главы ведомства, спрятать склады с боеприпасами необходимо, «чтобы не допускать подрыва и диверсии со стороны террористических формирований».

Полторак заявил, что в бюджете запланированы полмиллиарда гривен на «усиление состояния сохранения вооружения и ракет». Обустройство подземного склада уже запланировано в Сарнах на Западной Украине.

Напомним, в марте 2017 года в Балаклее (Харьковская область) несколько дней горел склад боеприпасов. Здесь же случился пожар в августе. В сентябре склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины взорвались и загорелись в Донбассе.