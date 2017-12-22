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Украина
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Украина
Украина спрячет от диверсантов под землей склады с боеприпасами
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    Украина спрячет от диверсантов под землей склады с боеприпасами

    14:44  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:45  22 Декабря 2017
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    Украина спрячет от диверсантов под землей склады с боеприпасами

    Москва, 22 декабря. Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, военные склады с боеприпасами будут перенесены под землю.

    По словам главы ведомства, спрятать склады с боеприпасами необходимо, «чтобы не допускать подрыва и диверсии со стороны террористических формирований».

    Полторак заявил, что в бюджете запланированы полмиллиарда гривен на «усиление состояния сохранения вооружения и ракет». Обустройство подземного склада уже запланировано в Сарнах на Западной Украине.

    Напомним, в марте 2017 года в Балаклее (Харьковская область) несколько дней горел склад боеприпасов. Здесь же случился пожар в августе. В сентябре склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины взорвались и загорелись в Донбассе.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #безопасность #всу #украина #боеприпасы
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