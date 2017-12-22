Житель Москвы стал жертвой виртуальной реальности

Москва, 22 декабря. Сотрудники Следственного комитета РФ занимаются установлением всех обстоятельств гибели мужчины, который, по предварительной информации, получил смертельную травму, разгуливая по дому в очках виртуальной реальности.

Отмечается, что инцидент произошел в Москве на проспекте Маршала Жукова. Мужчина 1973 года был обнаружен на полу в своей квартире с резаной раной головы — как предполагают следователи, он находился в очках виртуальной реальности и наткнулся на стеклянный стол, отмечает «Свободная Пресса». Мужчина умер от потери крови.

Как рассказала «Вечерней Москве» психиатр Анна Златопольская, очки «виртуальной реальности» могут быть использованы в том числе при лечении психических расстройств. В то же время врач подчеркнула, что отправляться в путешествие в виртуальную реальность в полном одиночестве опасно.