От кибероружия до геев: какие проблемы обсуждали Лавров и Джонсон

В пятницу Москву посетил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Его визит проходил на не слишком благоприятном фоне. Во-первых, сам Джонсон неоднократно становился объектом критики со стороны российских политиков, во-вторых, как отмечают эксперты, отношения РФ и Британии в настоящее время находятся если не на самом низком уровне, то, во всяком случае, переживают глубокий кризис. Тем не менее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще до начала переговоров выразил надежду, что итогом его встречи со своим британским коллегой станет выработка конкретных шагов по оздоровлению отношений между Москвой и Лондоном. Каковы бы ни были сегодня отношения между Россией и Великобританией, Джонсону и Лаврову было, о чем поговорить, считает ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук Елена Ананьева.

«Сегодняшняя ситуация в российско-британских отношениях мне напоминает ситуацию 2008-2009 годов, когда отношения между Россией и Британией в связи с «делом Литвиненко» (расследованием гибели в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко — прим.) были заморожены по инициативе британской стороны, — отметила Елена Ананьева в комментарии Федеральному агентству новостей. — Однако обе страны — и Россия и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, и им, естественно, нужно заниматься согласованием позиций по разным международным проблемам».

По словам эксперта, в связи с этим Борис Джонсон заранее обозначил повестку на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Это иранское досье, и, надо сказать, в этом вопросе позиции России и Британии схожи и серьезно отличаются от позиции США, — отметила ведущий научный сотрудник института РАН. — Разговор наверняка был и о Северной Корее, и о мирном урегулировании в Сирии. Здесь, конечно, позиция Британии должна смягчиться в силу того, что, кто бы что ни говорил, но именно благодаря помощи России в Сирии была одержана победа над «Исламским государством»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ —прим.), и ведущие западные страны уже отказываются от своего предварительного условия — «Асад должен уйти». Так что скоро узнаем, будут ли подвижки в этой области».

Arrived in Russia for important talks with FM Lavrov. We may have many differences, but also much to work together on inc Syria, Iran & North Korea. pic.twitter.com/1RC6wipCFU — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 21, 2017

По словам Елены Ананьевой, среди вопросов, которые намеревался обсуждать в Москве Борис Джонсон, тема якобы применения Россией некого «кибероружия».

«Недавно британский премьер Тереза Мэй в очень резкой форме обвинила Россию в том, что она якобы с помощью «кибероружия» вмешивается в дела западных стран, запрещенной в РФ продолжила эксперт. — В том числе в Британии задались вопросом и о том, вмешивались ли из России в референдум о членстве Британии в ЕС. Но здесь позиция Джонсона однозначна. Ведь Россию обвиняли в том, что она вмешивается в референдум, имея целью спровоцировать раскол в ЕС, то есть Москва как бы на стороне тех, кто выступал за выход Британии из Евросоюза. А надо сказать, что Борис Джонсон сам возглавлял кампанию по Brexit, и он всячески отрицает вмешательство России в референдум».

Одной из тем, которую намеревался обсудить Джонсон с Лавровым, стал предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, отметила Ананьева.

«Наверняка шла речь и о чемпионате мира по футболу 2018 года. Тут Британия будет делиться своим опытом обеспечения безопасности. И сотрудничество между полициями двух стран уже идет. Ну и Борис Джонсон беспокоится, как он сообщил, о безопасности британских болельщиков-геев», — отметила собеседница ФАН.

Напомним, ранее оргкомитет ЧМ-2018 заявил, что никакой дискриминации болельщиков, имеющих отличную от большинства сексуальную ориентацию, в России не будет.

«Прорыва в двусторонних отношениях в ходе переговоров Джонсона и Лаврова никто не ожидает — ни британская, ни российская сторона, — признала Елена Ананьева. — Но, во всяком случае, хотя этот визит был дважды отложен, он все-таки состоялся. Скоро узнаем, о чем удалось договориться».

В качестве примера возможных точек соприкосновения между Россией и Британией ведущий научный сотрудник Центра британских исследований привела одну любопытную историю, которая не слишком широко известна.

«Нужно отметить, что Британия, при всей ее жесткой позиции в отношении антироссийских санкций, недавно попросила у России помощи. Дело в том, что некоторое время назад произошла крупная авария на газовом трубопроводе из Северного моря в Британию, по которому в дома британцев поступает газ. И Британия обратилась к России, попросив о поставках сжиженного газа. И сейчас танкер с сжиженным российским газом с Ямала движется в сторону Британии», — рассказала Елена Ананьева.

Отметим, после заверения переговоров Борис Джонсон признался, что его отношения с Сергеем Лавровым складываются лучше, чем были в свое время между руководителями СССР и Великобритании Иосифом Сталиным и Уинстоном Черчиллем.

1 Организация запрещена на территории РФ.