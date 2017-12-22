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Политика
«А в карманах ничего не было»: Лавров ответил на шутку Джонсона о пальто
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    «А в карманах ничего не было»: Лавров ответил на шутку Джонсона о пальто

    14:38  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:39  22 Декабря 2017
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    «А в карманах ничего не было»: Лавров ответил на шутку Джонсона о пальто

    Москва, 22 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в ходе встречи с коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном ответил на шутку британского министра, что ничего не обнаружил в карманах его пальто.

    Отвечая на вопрос журналистов, не кажется ли ему опасным находиться в России, глава британского МИД Борис Джонсон сообщил, что испытывает доверие к россиянам. В качестве доказательства этого он пошутил, что как только приехал на переговоры с Лавровым передал российскому коллеге свои перчатки, пальто и все, что было в карманах.

    «Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

    В ответ на это Сергей Лавров заметил, что в карманах пальто британского министра ничего не было.

    «То есть вы уже обыскали карманы?» — спросил Джонсон.

    Напомним, в пятницу в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона. На них министры обсудили двусторонние отношения государств, а также самые острые международные проблемы. Ранее Джонсон заявил, что России и Великобритании необходимо сотрудничать в сфере международной безопасности, в частности, по вопросам Сирии, КНДР и Ирана.

    Автор: Алексей Громов
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