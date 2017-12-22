«А в карманах ничего не было»: Лавров ответил на шутку Джонсона о пальто

Москва, 22 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в ходе встречи с коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном ответил на шутку британского министра, что ничего не обнаружил в карманах его пальто.

Отвечая на вопрос журналистов, не кажется ли ему опасным находиться в России, глава британского МИД Борис Джонсон сообщил, что испытывает доверие к россиянам. В качестве доказательства этого он пошутил, что как только приехал на переговоры с Лавровым передал российскому коллеге свои перчатки, пальто и все, что было в карманах.

«Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

В ответ на это Сергей Лавров заметил, что в карманах пальто британского министра ничего не было.

«То есть вы уже обыскали карманы?» — спросил Джонсон.

Напомним, в пятницу в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона. На них министры обсудили двусторонние отношения государств, а также самые острые международные проблемы. Ранее Джонсон заявил, что России и Великобритании необходимо сотрудничать в сфере международной безопасности, в частности, по вопросам Сирии, КНДР и Ирана.