Лавров и Джонсон договорились улучшить условия работы дипмиссий России и Британии

Москва, 22 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его британский коллега Борис Джонсон договорились предпринять шаги для комфортной работы дипучреждений двух государств.

«Договорились урегулировать ряд вопросов, урегулирование которых позволит сделать более комфортной деятельность наших дипломатических учреждений соответственно в Великобритании и России», — подчеркнул Лавров по итогам встречи с Джонсоном в Москве.

Кроме того, он выразил надежду, что состоявшиеся переговоры смогут помогут нормализовать отношения Москвы и Лондона во всех областях, которые сейчас, по его словам, находятся на невысокой отметке.

«Мне показалось, что сегодняшние переговоры были весьма и весьма своевременными. Рассчитываю, что они помогут нормализовать наши отношения во всех перечисленных и других областях тоже», — заметил он.

Джонсон ранее сравнил Россию со Спартой, так как РФ, по его мнению, является закрытой и воинственной страной. В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что он не прав, напоминает «Свободная пресса».