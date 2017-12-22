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Политика
Лавров и Джонсон договорились улучшить условия работы дипмиссий России и Британии
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    Лавров и Джонсон договорились улучшить условия работы дипмиссий России и Британии

    14:37  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  22 Декабря 2017
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    Лавров и Джонсон договорились улучшить условия работы дипмиссий России и Британии

    Москва, 22 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его британский коллега Борис Джонсон договорились предпринять шаги для комфортной работы дипучреждений двух государств.

    «Договорились урегулировать ряд вопросов, урегулирование которых позволит сделать более комфортной деятельность наших дипломатических учреждений соответственно в Великобритании и России», — подчеркнул Лавров по итогам встречи с Джонсоном в Москве.

    Кроме того, он выразил надежду, что состоявшиеся переговоры смогут помогут нормализовать отношения Москвы и Лондона во всех областях, которые сейчас, по его словам, находятся на невысокой отметке.

    «Мне показалось, что сегодняшние переговоры были весьма и весьма своевременными. Рассчитываю, что они помогут нормализовать наши отношения во всех перечисленных и других областях тоже», — заметил он.

    Джонсон ранее сравнил Россию со Спартой, так как РФ, по его мнению, является закрытой и воинственной страной. В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что он не прав, напоминает «Свободная пресса».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #москва #лавров #джонсон #британия
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