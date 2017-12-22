Сирия новости 22 декабря 16.30: САА выбила «Ан-Нусру» из поселения на юго-западе Дамаска, девять террористов ИГ уничтожено в Хаме

Сирия, 22 декабря. САА освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 поселение на юго-западе Дамаска, девять террористов ИГ1 уничтожено в Хаме, в Идлибе ликвидировано несколько боевиков «Исламской партии Туркестана». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории Идлиба и Хамы.

«Исламское государство»1: потеряло девять боевиков в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе, противостоит ИГ на северо-востоке Хамы.

«Исламская партия Туркестана»: потеряла нескольких боевиков в Идлибе.

Провинция Дамаск

На юго-западе провинции Дамаск продолжается ожесточенное противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Один из местных источников пишет в Twitter (@dareen_mo_fdel), что солдаты армии САР выбили террористов «Джебхат ан-Нусры» из населенного пункта Ханакир, расположенного к востоку от города Бейт Джинн.

В Восточной Гуте зафиксированы интенсивные перестрелки между сирийской армией и боевиками вооруженной оппозиции. Информационное агентство Damascus Now пишет в своем Telegram (@damascus_now_ar), что боестолкновения между армией САР и антиправительственными формированиями отмечаются в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Алеппо

Около 3000 студентов и школьников приняли участие в расчистке завалов и уборке улиц города Алеппо. РИА Новости пишет, ссылаясь на местные источники, что волонтеры проводили работы в районе древней крепости. В сообщении информационного агентства подчеркивается, что акция проводится с целью показать возвращение города к полноценной мирной жизни. Напомним, в течение нескольких последних дней в Алеппо проходили торжественные мероприятия, посвященные первой годовщине освобождения столицы региона от террористов «Исламского государства».

Между тем специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации, установленной в провинции Алеппо.

Провинция Идлиб

Неизвестные боевики обстреляли машину «Исламской партии Туркестана» в районе Шейх Бахар на севере провинции Идлиб. Местный источник сообщает на своей странице в Twitter (@sy_justice), что в результате нападения было ликвидировано несколько членов террористической организации.

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к авиабазе Абу Духур. Ранее сообщалось, что массированным атакам со стороны российской авиации подвергаются зоны дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях стратегического населенного пункта Абу Дали, к южной границе которого подошли правительственные войска. Также солдаты армии САР выбили исламистов «Тахрир аш-Шам» с нескольких высот на юге региона.

Провинция Хама

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что ВКС РФ наносят интенсивные удары по опорным пунктам радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама. В частности, российская авиация атакует укрепрайоны «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина.

На северо-востоке региона продолжаются боестолкновения между «Джебхат ан-Нусрой» и террористами «Исламского государства». Информагентство Damascus Now передает в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar), что в результате боев в районе холма Аль-Захбик исламисты «Тахрир аш-Шам» нейтрализовали девять террористов ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)