Ученые нашли связь между помощью незнакомцам и уверенностью в себе
Вашингтон, 22 декабря. Подростки, которые готовы прийти на помощь незнакомцам, оказавшимся в трудном положении, уже через год демонстрируют уверенность в себе. Об этом заявила профессор BYU School of Family Life Лаура Падилла-Уокер, пишет Journal of Adolescence.
Исследование американского социолога подтверждает, что подростки, помогающие тем, с кем у них нет сложившихся взаимоотношений, чувствуют себя более уверенными и самодостаточными. Лаура Падилла-Уокер отметила, что помощь незнакомцам заставляет молодых людей ощущать свою значимость.
Она подчеркнула, что помощь членам семьи, с которыми уже устоялись отношения, не равнозначна помощи окружающим. Второе формирует самоуважение подростка.
«Еще один важный вывод заключается в том, что влияние социально ориентированного поведения на самооценку прослеживается уже через год», — пояснила социолог, ее слова приводит Planet today.