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Ученые нашли связь между помощью незнакомцам и уверенностью в себе
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    Ученые нашли связь между помощью незнакомцам и уверенностью в себе

    15:23  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:23  22 Декабря 2017
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    Ученые нашли связь между помощью незнакомцам и уверенностью в себе

    Вашингтон, 22 декабря. Подростки, которые готовы прийти на помощь незнакомцам, оказавшимся в трудном положении, уже через год демонстрируют уверенность в себе. Об этом заявила профессор BYU School of Family Life Лаура Падилла-Уокер, пишет Journal of Adolescence.

    Исследование американского социолога подтверждает, что подростки, помогающие тем, с кем у них нет сложившихся взаимоотношений, чувствуют себя более уверенными и самодостаточными. Лаура Падилла-Уокер отметила, что помощь незнакомцам заставляет молодых людей ощущать свою значимость.

    Она подчеркнула, что помощь членам семьи, с которыми уже устоялись отношения, не равнозначна помощи окружающим. Второе формирует самоуважение подростка.

    «Еще один важный вывод заключается в том, что влияние социально ориентированного поведения на самооценку прослеживается уже через год», — пояснила социолог, ее слова приводит Planet today

    Автор: Ирина Селезнева
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