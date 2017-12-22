Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку Россией резолюции ГА ООН по Иерусалиму

Москва, 22 декабря. Турецкий президент Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку Россией резолюции ГА ООН по статусу Иерусалима.

«В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным наш президент поблагодарил его за поддержку проекта резолюции на ГА ООН по Иерусалиму», — сообщил журналистам источник в администрации турецкого лидера.

По его словам, Эрдоган и Путин подчеркнули важность данной резолюции в свете мира и стабильности в регионе, а также выразили удовлетворение от того, что заявление США о статусе Иерусалима был признано незаконным, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе переговоров обменялись мнениями по развитию ситуации в Сирийской республике.