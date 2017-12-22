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Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку Россией резолюции ГА ООН по Иерусалиму
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    Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку Россией резолюции ГА ООН по Иерусалиму

    14:37  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:37  22 Декабря 2017
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    Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку Россией резолюции ГА ООН по Иерусалиму

    Москва, 22 декабря. Турецкий президент Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку Россией резолюции ГА ООН по статусу Иерусалима. 

    «В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным наш президент поблагодарил его за поддержку проекта резолюции на ГА ООН по Иерусалиму», — сообщил журналистам источник в администрации турецкого лидера.

    По его словам, Эрдоган и Путин подчеркнули важность данной резолюции в свете мира и стабильности в регионе, а также выразили удовлетворение от того, что заявление США о статусе Иерусалима был признано незаконным, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе переговоров обменялись мнениями по развитию ситуации в Сирийской республике

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #турция #эрдоган #иерусалим
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