МИД Казахстана назвал дату Конгресса нацдиалога Сирии

Астана, 22 декабря. Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи с 29 по 30 января 2017 года, сообщили в пятницу в МИД Казахстана.

С инициативой провести Конгресс национального диалога Сирии в Сочи выступил президент РФ Владимир Путин. Принять участие в нем планируют представители всех этнических и конфессиональных групп САР, внутренняя и внешняя оппозицию, а также представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения в качестве наблюдателей.

Накануне, 21 декабря, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что проинформировал о подготовке Конгресса нацдиалога в Сочи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

Напомним, политическое урегулирование сирийского конфликта является сегодня одной из ключевых задач мирового сообщества. В прошлый четверг, 14 декабря, в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Однако они не оправдали ожиданий: значимых результатов раунд не принес.

Так, делегации сирийского правительства и оппозиции так и не перешли к прямым переговорам. Как объясняли российские политики, причина заключается в том, что представители оппозиции прибыли в Женеву с изначально не переговорной позицией: они требовали отставки президента Сирии Башара Асада. Делегация Дамаска, как и ожидалось, назвала данное условие неприемлемым.