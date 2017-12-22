Участники переговоров по Сирии в Астане приняли два документа — МИД Казахстана

Астана, 22 декабря. МИД Казахстана сообщил, что участники переговоров по Сирии приняли два документа: о создании рабочей группы по обмену задержанными и гуманитарному разминированию территории страны.

Делегации России, Ирана и Турции по итогам встречи на переговорной площадке Астаны приняли два документа, сообщил казахский МИД. Речь идет о положении по рабочей группе для решения вопросов по обмену заложниками в Сирии. По словам главы департамента Азии и Африки Айдарбека Туматова, второй документ касался разминирования САР.

«Страны-гаранты приняли совместное заявление, а также утвердили положение о создании рабочей группы по обмену задержанных лиц. Кроме того, принято заявление о гуманитарном разминировании объектов в Сирии», — прокомментировал высокопоставленный казахский дипломат.

Напомним, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Астану. Накануне он подчеркнул, что переговорная площадка помогла значительно продвинуться в процессе деэскалации в САР.