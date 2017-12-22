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США могут готовить атаку ИГИЛ на город Пальмира — эксперты
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    США могут готовить атаку ИГИЛ на город Пальмира — эксперты

    17:40  22 Декабря 2017
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    США могут готовить атаку ИГИЛ на город Пальмира — эксперты

    Дамаск, 22 декабря. Американские военные эксперты распространяют новости о том, что боевики «Исламского государства»1 готовят новый захват древнего города Пальмира.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что американские военные аналитики опубликовали статью с предупреждением о подготовке мощного наступления боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на город Пальмира в провинции Хомс. По данным американцев игиловцы готовят множество танков и тяжелой артиллерии.

    Издание приводит также точку зрения других экспертов, считающих, что США этим «вбросом» намерены убить сразу несколько зайцев. Во-первых, сообщение о такой значительной деятельности игиловцев дискредитирует достижения России и Сирии в борьбе против «Халифата». Во-вторых, рассказав, что у исламистов достаточно сил для захвата Пальмиры «американские аналитики» покажут мировой общественности, что победа над ИГИЛ1 все еще не достигнута.

    В-третьих, благодаря этому Вашингтон продемонстрирует наличие в Сирии значительных сил «Исламского государства» и обоснует необходимость сохранения своего воинского контингента в САР.

    США могут готовить атаку ИГИЛ на город Пальмира — эксперты

    Некоторые эксперты считают, что атаку на Пальмиру может готовить и Пентагон, свободно распоряжаясь рассредоточенными в пустынных районах остатками террористов. Неоднократно появлялась информация об эвакуации отрядов «Халифата» вертолетами ВВС США. По самым смелым предположениям Пентагон может попытаться сконцентрировать силы террористов на определенном участке в районе базы Ат-Танф на юге Сирии для нанесения показательного и эффективного удара.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #иг #игил #пальмира
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