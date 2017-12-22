Убежденный русофил: Джонсон рассказал, что его связывает с Россией

Москва, 22 декабря. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает себя убежденным русофилом. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Я русофил, русофил убежденный», — отметил он.

По его словам, у него есть предки как в Германии, США, а также в Москве.

«Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис», — пошутил Джонсон.

В свою очередь, Лавров заявил, что не испытывает дефицита доверия к своему британскому коллеге. Глава МИД РФ подчеркнул, что готов звать его по-русски Борисом.

Ранее Джонсон заявил, что у российской и британской сторон имеются серьезные разногласия, однако Москва и Лондон должны сотрудничать по всем доступным направлениям. Он также сообщил о наращивании торговли между Россией и Соединенным королевством.