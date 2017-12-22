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Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» отбила у ИГИЛ половину территорий в провинции
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    Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» отбила у ИГИЛ половину территорий в провинции

    14:04  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:04  22 Декабря 2017
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    Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» отбила у ИГИЛ половину территорий в провинции

    Идлиб, 22 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 возвращают районы, захваченные «Исламским государством»1 с начала текущего месяца.

    Военные источники в Сирии сообщили, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) начали массированное контрнаступление на подконтрольные «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация) районы на юго-востоке провинции Идлиб.

    Большую часть этих земель игиловцы захватили в течение декабря текущего года, пользуясь постоянным отступлением и перегруппировками «Ан-Нусры». Джихадисты «Нусры» сумели отвоевать не менее пяти населенных пунктов, а также ключевую высоту Джабал Хавас.

    Отмечается, что сейчас правительственные войска начали наступление на провинцию Идлиб с северного и южного направлений, используя воздушное прикрытие ВКС РФ и ВВС САР.

    Идлиб: «Джебхат ан-Нусра» отбила у ИГИЛ половину территорий в провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #идлиб #джебхат ан-нусра
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