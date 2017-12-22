Ученые из США разработали революционные контрацептивы для мужчин

Вашингтон, 22 декабря. Американские ученые изобрели гель, выполняющий функцию презерватива. Новый вид контрацептива будет опробован на 400 мужчинах в апреле 2018 года, пишет MIT Technology Review.

В эксперименте по опробации геля-контрацептива для мужчин примут участие порядка четырех сотен добровольцев из Италии, США и Великобритании. Вещество будет втираться в предплечье, разработчики отследят реакцию на компоненты геля. Известно, что революционный «презерватив» был создан на основе гормонов прогестина и тестостерона. Американские ученые рассчитывают, что контрацептив сможет заблокировать активность сперматозоидов на 72 часа, отмечает «Свободная пресса».