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Ученые из США разработали революционные контрацептивы для мужчин
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    Ученые из США разработали революционные контрацептивы для мужчин

    14:10  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:10  22 Декабря 2017
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    Ученые из США разработали революционные контрацептивы для мужчин

    Вашингтон, 22 декабря. Американские ученые изобрели гель, выполняющий функцию презерватива. Новый вид контрацептива будет опробован на 400 мужчинах в апреле 2018 года, пишет MIT Technology Review.

    В эксперименте по опробации геля-контрацептива для мужчин примут участие порядка четырех сотен добровольцев из Италии, США и Великобритании. Вещество будет втираться в предплечье, разработчики отследят реакцию на компоненты геля. Известно, что революционный «презерватив» был создан на основе гормонов прогестина и тестостерона. Американские ученые рассчитывают, что контрацептив сможет заблокировать активность сперматозоидов на 72 часа, отмечает «Свободная пресса». 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #ученые #секс
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