Путин встретится с руководством Федерального Собрания 25 декабря 

Москва, 22 декабря. Руководство Федерального Собрания приглашено на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 25 декабря. Об этом в пятницу заявил первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

В частности, на встрече будут присутствовать председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместители, а также руководители партийных фракций и думских комитетов, передает РИА Новости.

Напомним, что обращение президента России к Федеральному Собранию является ежегодным мероприятием и проходит, как правило, в декабре, когда уже можно подвести итоги года.

Послание представляет собой видение президента основных приоритетов развития страны. В ходе выступления глава государства обычно затрагивает ключевые политические и экономические вопросы, а также рассматривает предложения, касающиеся законотворческой деятельности.