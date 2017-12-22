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Путин встретится с руководством Федерального Собрания 25 декабря 
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    Путин встретится с руководством Федерального Собрания 25 декабря 

    14:01  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:10  22 Декабря 2017
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    Путин встретится с руководством Федерального Собрания 25 декабря 

    Москва, 22 декабря. Руководство Федерального Собрания приглашено на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 25 декабря. Об этом в пятницу заявил первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

    В частности, на встрече будут присутствовать председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместители, а также руководители партийных фракций и думских комитетов, передает РИА Новости.

    Напомним, что обращение президента России к Федеральному Собранию является ежегодным мероприятием и проходит, как правило, в декабре, когда уже можно подвести итоги года.

    Послание представляет собой видение президента основных приоритетов развития страны. В ходе выступления глава государства обычно затрагивает ключевые политические и экономические вопросы, а также рассматривает предложения, касающиеся законотворческой деятельности.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #встреча #федеральное собрание
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