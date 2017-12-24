Сирия: спасатель из пригорода Хамы рассказал о буднях под обстрелами

Хама, 24 декабря. Спасатель из сирийского горда Мхарде рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о военных буднях и спасении жизней мирного населения.

Город Мхарде расположен всего в шести км от административного центра провинции Хама. Большая часть его населения — сирийские христиане. Особенность Мхарде в том, что населенный пункт находится не только в нескольких километрах от Хамы, но и в том, что он расположен в непосредственной близости от так называемого «Аль-Латаминского кармана», где, как известно, укрываются и действуют экстремисты вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», состоящей из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 (террористические организации запрещены Верховным судом РФ).

В населенном пункте сформировалась группа неравнодушных, которые окрестили себя «Братством святого Луки». Все добровольцы занимаются спасательными работами, помогают раненым, расчищают завалы. «Братство» готово придти на помощь местному населению 24 часа в сутки, что особенно важно. Ибо город регулярно страдает от обстрелов.

По словам одного из спасателей, период, через который сегодня проходит Сирия, можно назвать чрезвычайным. Мужчина рассказал корреспонденту ФАН, что из-за усиления боевых действий добровольцы «должны были работать очень быстро и четко», поэтому еще в самом начале войны они продумали всевозможные сценарии развития событий и постарались понять, в чем именно будет нуждаться местное население, и минимизировать потери.

«Мы являемся группой добровольцев, которые стремятся создать команду профессионалов для оказания экстренной помощи. Еще раз, мы не профессионалы и не имеем специальной подготовки, мы учимся сразу на реальных ситуациях. Если разобрать нашу группу по иерархии, то можно сказать, что она делится на разные бригады: бригада скорой помощи, бригада медицинской помощи, бригада техников и так далее. В случае происшествия каждая бригада знает, кто и куда едет, — рассказал корреспонденту ФАН доброволец. — Например, бригада быстрого реагирования выезжает в случае обстрела или взрыва. В обязанности ребят входит извлечение людей из-под завалов и перевозка пострадавших в больницу. Бригада медиков должна быть всегда в полной готовности при любой ЧС, осматривать раненых и оказать помощь прибывающим раненым».

На вопрос корреспондента о том, что происходило во время последнего обстрела в Мхарде, и как работала команда, оказывающая первую помощь местному населению, собеседник ответил, что все сработали четко и на высоком уровне.

«Вся команда была готова 24 часа. Наша работа была выполнена с высокой скоростью и на высшем уровне», — подытожил он.

Отметим, что на территории Сирии действуют так называемые отряды «Белых касок», выставляющие себя как спасателей. По факту эти «добровольцы» в белых касках были уличены в помощи боевикам, распространении фейковой информации, в том числе видеозаписей, а также участии в казнях мирного населения. Их «работа» не имеет ничего общего с тем, что делают добровольцы «Братства святого Луки».

1 Организация запрещена на территории РФ.