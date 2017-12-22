Путин обозначит приоритеты развития России в предвыборной программе — Матвиенко

Москва, 22 декабря. Совет Федерации ожидает, что президент РФ Владимир Путин, который принял решение участвовать в выборах-2018, отразит основные приоритеты развития страны в своей предвыборной программе. Об этом заявила в пятницу спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы ожидаем, что президент выступит со своей предвыборной программой, в которой уже будут определены основные направления, основные приоритеты, стратегические приоритеты развития страны», — отметила она.

Матвиенко заявила, выступая в эфире России-24, что в ходе предвыборной кампании программа Путина будет доработана и утверждена в качестве официального стратегического документа.

Напомним, что президентские выборы в России стартуют 18 марта 2018 года. О своем желании баллотироваться уже заявили действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и телеведущая Ксения Собчак.