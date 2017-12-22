Донбасс сегодня: «Грады» ударили по Донецку, миражи Тымчука и «самообстрел» ДНР

Донбасс, 22 декабря. Обстановка в ДНР накаляется. ВСУ оборудовали склады ракетно-артиллерийских вооружений близ жилой застройки в ЛНР. Дмитрий Тымчук создал очередной инфоповод для украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Пригород Донецка обстрелян из «Града»

В пятницу утром украинские войска ударили по Донецку реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град». Обстрел велся из поселка Нетайлово. Ракеты падали в районе «Вольвоцентра» на северо-западе столицы ДНР.

Военнослужащие республики зафиксировали более 30 попаданий, часть реактивных снарядов попала в село Пески, где дислоцируются подразделения ВСУ. В квадрате обстрела повреждены линии электропередач.

Обстановка в ДНР

Донецкое, мариупольское и горловское направления стали самыми горячими точками в Донбассе за минувшие сутки. Вечером 21 декабря Донецк неоднократно содрогался от звуков обстрела аэропорта и села Жабичево. По указанным районам ВСУ выпустили около 100 мин и снарядов.

В оперативном командовании ДНР прояснили, что обстрелом командовал лично командир 30 механизированной бригады ВСУ Иван Гараза. На южном направлении активно работала украинская артиллерия 122 калибра. По Горловке и окрестностям били гаубицы 152 калибра.

Луганское направление

За минувшие сутки военные ЛНР зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подвергались позиции военных республики в районах трех населенных пунктов. Огонь преимущественно велся из противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм. Один из бойцов ЛНР получил смертельное ранение.

Склады РАВ в жилом массиве

Военная разведка луганчан обнаружила склады ракетно-артиллерийских вооружений (РАВ) ВСУ в непосредственной близости от жилых кварталов поселка Луганское. Уточняется, что боеприпасы хранятся на открытой местности с нарушением действующих нормативов. Неогороженная площадка склада располагается в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ.

Дебоширы Нацгвардии Украины

На горячую линию правоохранительных органов ДНР поступило сообщение общественного корреспондента из Киевской области, которой рассказал, что в городе Ирпень солдат воинской части 3018 Нацгвардии Украины разгромил подпольный игровой зал.

Надзорным ведомством ДНР установлено, что дебошир действовал не из благих намерений, а из-за проигрыша. Кроме того, у задержанного диагностировали психическое расстройство, с которым военнослужащий был направлен в госпиталь. Об этом информатору донецких правоохранителей сообщил один из командиров нацгвардейца.

В беседе с журналистом ФАН сотрудник ведомства подчеркнул, что общественный корреспондент предоставил особо ценную для военных республики информацию. Сведения были переданы в министерство обороны ДНР.

«Диверсанты ГРУ в Донбассе»

Группы «штатного спецназа ГРУ ГШ РФ» зафиксировал в Донбассе украинский пропагандист, по совместительству — депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук. Сетевые издания Киева тут же принялись тиражировать полученную информацию.

Стоит отметить, что к заявлению народного избранника возникает много вопросов: на каких направлениях работают «диверсанты»? Где их данные, какие задачи они выполняют и где доказательства их присутствия на территории Донбасса? Тымчук же ограничился лишь набором общих фраз без указания подробностей.

«ДНР обстреляла Донецк»

В этом уверены многие сетевые издания Украины. В качестве доказательств СМИ приводят комментарии из социальной сети, которые выдаются за информацию от «местных жителей». В «комментарии» указано, что «…со стороны Донецка и Макеевки бьет тяжелое, причем сразу и по своим».

Из какого района Донецка или Макеевки били «дончане» по своим, не уточняется. Не уточняется также и источник - некий «комментарий местного жителя», ставшего невольным «информатором» украинских СМИ. Отметим, что все акты агрессии осуществлялись с территорий, подконтрольных ВС Украины.