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Сирия: Патриарх Антиохийский и всего Востока поддержал христиан Иерусалима
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    Сирия: Патриарх Антиохийский и всего Востока поддержал христиан Иерусалима

    8:00  24 Декабря 2017  /обновлено: 10:24  24 Декабря 2017
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    Сирия: Патриарх Антиохийский и всего Востока поддержал христиан Иерусалима

    Дамаск, 24 декабря. Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II выступил с поддержкой христиан Иерусалима, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    В преддверии празднования Рождества Предстоятель Сиро-Яковитской Церкви Святейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II провел богослужение в Свято-Георгиевском Патриаршем соборе в одном из старейших районов Дамаска Баб Тума, после чего произнес речь о безопасности в мире и связанной с Иерусалимом ситуации. В богослужении участвовали все христианские общины в Дамаске.

    Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, после службы духовный лидер христиан Сирии выразил поддержку христианам Иерусалима и всему христианскому миру.

    Вероятнее всего поводом стало недавнее решение администрации США признать священный для мусульман и христиан всего мира город Иерусалим столицей Израиля, что вызвало бурную волну протестов не только со стороны Палестины и всего арабского мира, но и среди христиан на всех континентах. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что все представительства США будут перенесены из Тель-Авива в Иерусалим. После этого заявления в городе начались беспорядки, в особенности на палестинской стороне.

    В Сирии неравнодушные граждане, как мусульмане, так и христиане, также вышли на протесты, критикуя решение администрации Трампа.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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