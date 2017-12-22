Медведев утвердил план отказа от долевого строительства жилья в России

Москва, 22 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план перехода от долевого строительства к проектному финансированию. На первом этапе застройщики сами смогу выбрать предложат выбор между проектным финансированием и «долевкой».

Об утверждении плана сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень. Он подчеркнул, что дорожная карта по переходу от долевого строительства к проектному финансированию не предполагает радикальных решений, а на первом этапе переход будет осуществляться по желанию застройщика.

Таким образом, им дадут возможность послаблений по тем жестким требованиям, которые поэтапно сейчас вводятся в стране, чтобы стимулировать их к переходу на такую модель, пояснил Мень.