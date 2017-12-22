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Медведев утвердил план отказа от долевого строительства жилья в России
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    Медведев утвердил план отказа от долевого строительства жилья в России

    14:01  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:02  22 Декабря 2017
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    Медведев утвердил план отказа от долевого строительства жилья в России

    Москва, 22 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план перехода от долевого строительства к проектному финансированию. На первом этапе застройщики сами смогу выбрать предложат выбор между проектным финансированием и «долевкой».

    Об утверждении плана сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень. Он подчеркнул, что дорожная карта по переходу от долевого строительства к проектному финансированию не предполагает радикальных решений, а на первом этапе переход будет осуществляться по желанию застройщика.

    Таким образом, им дадут возможность послаблений по тем жестким требованиям, которые поэтапно сейчас вводятся в стране, чтобы стимулировать их к переходу на такую модель, пояснил Мень.

     

    Автор: Алексей Громов
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