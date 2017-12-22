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Володин поблагодарил военных, блестяще выполнивших боевую задачу в Сирии
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    Володин поблагодарил военных, блестяще выполнивших боевую задачу в Сирии

    13:47  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:23  22 Декабря 2017
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    Володин поблагодарил военных, блестяще выполнивших боевую задачу в Сирии

    Москва, 22 декабря. Спикер государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин поблагодарил военнослужащих РФ, которые блестяще выполнили боевую задачу в Сирии.  

    22 декабря Володин, выступая на последнем в этом году пленарном заседании нижней палаты парламенты, заявил, что уходящий 2017 год запомнится многими событиями, однако операция ВКС РФ в Сирии стоит особняком.

    «Давайте выскажем слова благодарности нашим военным во главе с верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал Володин.

    Он подчеркнул, что сокрушить крупнейшую террористическую организацию ИГ1 (запрещена в России), которая в какой-то момент фактически преобразовалось в целое террористическое государство, удалось благодаря продуманной и ответственной политике российского руководства.

    Володин напомнил, что российские военные базы остаются на территории САР. Это важный момент не только для САР, но и для всех стран мира, подчеркнул спикер государственной думы.    

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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