Володин поблагодарил военных, блестяще выполнивших боевую задачу в Сирии

Москва, 22 декабря. Спикер государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин поблагодарил военнослужащих РФ, которые блестяще выполнили боевую задачу в Сирии.

22 декабря Володин, выступая на последнем в этом году пленарном заседании нижней палаты парламенты, заявил, что уходящий 2017 год запомнится многими событиями, однако операция ВКС РФ в Сирии стоит особняком.

«Давайте выскажем слова благодарности нашим военным во главе с верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что сокрушить крупнейшую террористическую организацию ИГ1 (запрещена в России), которая в какой-то момент фактически преобразовалось в целое террористическое государство, удалось благодаря продуманной и ответственной политике российского руководства.

Володин напомнил, что российские военные базы остаются на территории САР. Это важный момент не только для САР, но и для всех стран мира, подчеркнул спикер государственной думы.

1 Организация запрещена на территории РФ.