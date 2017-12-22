Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Новости Сирии
Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии

    13:40  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:02  22 Декабря 2017
    713

    Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии

    Москва, 22 декабря. Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе переговоров обменялись мнениями по развитию ситуации в Сирийской республике. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств констатировали результативность и востребованность российско-турецкого взаимодействия по Сирии.

    Как говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана, была «констатирована востребованность и результативность российско-турецкого взаимодействия в целях достижения устойчивого политического урегулирования».

    Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о разногласиях между Россией и Турцией по процессу политического урегулирования в Сирийской республике.

    11 декабря Владимир Путин отметил позитивный вклад Турции и ее лидера Реджепа Эрдогана в укрепление режима прекращения огня в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #эрдоган
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть