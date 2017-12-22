Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии

Москва, 22 декабря. Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе переговоров обменялись мнениями по развитию ситуации в Сирийской республике. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух государств констатировали результативность и востребованность российско-турецкого взаимодействия по Сирии.

Как говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана, была «констатирована востребованность и результативность российско-турецкого взаимодействия в целях достижения устойчивого политического урегулирования».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о разногласиях между Россией и Турцией по процессу политического урегулирования в Сирийской республике.

11 декабря Владимир Путин отметил позитивный вклад Турции и ее лидера Реджепа Эрдогана в укрепление режима прекращения огня в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.