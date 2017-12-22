Путин не планирует отдельных встреч с Рогозиным по неудачному пуску «Союза»

Москва, 23 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует проводить отдельные встречи с вице-премьером Дмитрием Рогозиным по неудачному пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный».

Песков уточнил, что о результатах расследования Рогозин может докладывать главе государства в рабочем порядке, для этого у него есть все возможности.

«Отдельных его встреч с Владимиром Путиным не требуется», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, нештатная ситуация во время второго пуска с космодрома произошла 28 ноября. Ракета «Союз-2.1б» вывела разгонный блок «Фрегат» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2–1 и еще 18 малыми аппаратами на промежуточную орбиту, но доставить космические аппараты на целевые орбиты не удалось.