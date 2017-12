Российские C-400 могут изменить расстановку сил на Ближнем Востоке — СМИ

Российские C-400 могут изменить расстановку сил на Ближнем Востоке, считает американский аналитик. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Russia Close to Sale of Lethal S-400 Air Defense System to Saudi Arabia» («Россия близка к продаже Саудовской Аравии смертельно опасной системы ПВО С-400»), опубликованной авторитетным изданием National Interest.

Россия и Саудовская Аравия согласовывают последние детали сделки по продаже Эр-Рияду мощной российской системы ПВО С-400. Ракетный комплекс «земля-воздух» является частью пакета вооружений, который Россия надеется продать богатому ближневосточному королевству.

«Что касается более сложных систем, переговоры все еще продолжаются, — заявил в четверг на церемонии «Золотая идея» Владимир Кожин, помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества. — Обсуждаются как технические, так и финансовые аспекты. Надеюсь, что до конца года мы получим ответы на все оставшиеся вопросы».

Кожин добавил, что «эти переговоры ведутся буквально сейчас». Отношения между Россией и Саудовской Аравией стремительно улучшаются в последнее время, особенно если учитывать тот факт, что в годы холодной войны две страны были врагами. В октябре этого года саудовский король Салман нанес визит в Кремль для переговоров по укреплению зарождающихся отношений. Именно там король подписал меморандум о взаимопонимании, чтобы купить С-400, что стало значительным сдвигом в политике Саудовской Аравии, поскольку Эр-Рияд обычно покупает все оружие у США и Великобритании.

Потенциальная покупка С-400 Саудовской Аравией может ознаменовать сдвиг во всем регионе.

«Они могут использовать эту сделку в качестве рычага воздействия на США, но интересно также, как Израиль отреагирует на такое развитие событий, учитывая, что Тель-Авив поддерживает открытую связь с Москвой в отношении Сирии и многих других региональных событий, — говорит Сэмюэль Бендетт, специалист по российской армии Центра анализа военно-морских сил. — Мы можем наблюдать появление еще более взаимосвязанных структур интересов — у России теперь есть тесные и открытые связи с Израилем, Ираном и Сирией, несмотря на воинственную позицию последних двух по отношению к первому».

В практическом плане Саудовская Аравия, скорее всего, нуждается в дополнительных силах ПВО.

«Получается интересная ситуация, хотя Саудовская Аравия уже не раз диверсифицировала свой ракетный полк — в конце концов, она использует китайские ракеты серии DF, — отметил Бендетт. — она уже столкнулась с дилеммой в вопросе национальной безопасности. Саудовская Аравия обеспокоена тем, что хуситы могут нанести ракетные удары по ее территории, и готова вкладывать деньги в приобретение системы, способной сбивать вражеские самолеты, в данном случае, вероятно, иранские».

Таким образом, с этой точки зрения, покупка С-400 вполне имеет смысл. Однако, как отмечает Бендетт, сделка о продаже еще не заключена —переговоры еще не завершены, и нет никаких гарантий, что обе стороны смогут достичь взаимоприемлемого соглашения. Тем не менее, тот факт, что Эр-Рияд ведет переговоры с Москвой, подчеркивает вероятность перестановки сил в регионе.