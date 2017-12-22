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Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Украина
«Депортировать в товарном вагоне»: в Киеве придумали, что делать с «артистами-предателями»
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    «Депортировать в товарном вагоне»: в Киеве придумали, что делать с «артистами-предателями»

    14:06  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:06  22 Декабря 2017
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    «Депортировать в товарном вагоне»: в Киеве придумали, что делать с «артистами-предателями»

    Киев, 22 декабря. Народные артисты Украины, которые выступают в России, являются коллаборантами и должны быть высланы с территории страны в товарном вагоне без окон. Таким мнением поделилась бывший народный депутат партии «Свобода» Ирина Фарион.

    Она отметила, что видит в таких артистах «коллаборантов», которых нужно насильно вывозить в Россию.   

    «Необходимо обязательно депортировать в Россию. Желательно в товарном вагоне. Не с животными, потому что животные по сравнению с ними — небесные создания. В одном товарном вагоне. Без окон, чтоб никто не видел этого уродства. И пусть там поют друг для друга», — приводит «Обозреватель» комментарий Фарион, которую спросили о ее отношении к выступающим в России украинским артистам. 

    Напомним, ранее Фарион уже не раз делала публичные заявления, вызывающие небезосновательные опасения относительно ее психического здоровья.

    Так в начале декабря она заявила, что русскоязычных жителей Украины необходимо «нейтрализовать». Экс-депутат отметила, что в Конституции Украины ничего не сказано о том, что русскоязычное население страны имеет право на существование. 

    Ранее Фарион предложила лишить все русскоязычное население Украины права на работу и получение образования.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #киев #фарион #народные артисты
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