Матвиенко: Резолюция ООН по Крыму ущемляет права жителей республики

Москва, 22 декабря. Украинская резолюция по правам человека в Крыму, которую на этой неделе приняла Генеральная Ассамблея ООН, политически ангажирована и ущемляет права крымчан, сообщила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что киевские власти, предложившие документ, допускают грубые нарушения прав человека на территории своей страны.

«Все понимают, что это была такая политически ангажированная резолюция, инициированная Украиной, уже в такой агонии находящейся. Ни фактов, ни примеров, ничего там нету. Тем более кто внес — Украина, которая грубейше допускает нарушение прав человека, ущемление свободы слова и так далее», — сообщила Матвиенко в интервью телеканалу «Россия-24».

Спикер Совета Федерации напомнила, что осенью на Украине был принят новый закон «Об образовании», который Венецианская комиссия признала свидетельством дискриминации национальных меньшинств и русскоязычного населения.

Матвиенко отметила, что в то же время в Крыму в настоящее время три государственных языка, а первые законы, принятые в республике после ее вхождения в состав РФ, были направлены на «реабилитацию народов, которые были ущемлены в своих правах». В частности, на полуострове ввели телевещание на крымско-татарском языке, также процесс обучения в крымских школах ведется не только на русском, но и на украинском и крымско-татарском языках.

«Поэтому мы относимся к этому (документу – прим. ФАН) как к политически ангажированной резолюции. Кто ущемляет права крымчан, то это как раз Запад. В какой части: они игнорируют волеизъявление абсолютного подавляющего большинства жителей Крыма, ограничен въезд в Европу, не выдают визы, устраивают блокаду, вводят санкции. Вот кто ущемляет реально права граждан Крыма», — заключила Матвиенко.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение к России. Однако Киев и ряд западных стран до сих пор не признают результатов народного волеизъявления.

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, в которой говорится о якобы имеющих место нарушениях прав человека в Крыму, 19 декабря. Крымчане в социальных сетях жестко раскритиковали такое решение.