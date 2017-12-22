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Украина
МИД Украины назвал условия для введения виз для россиян
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    МИД Украины назвал условия для введения виз для россиян

    13:46  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:46  22 Декабря 2017
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    МИД Украины назвал условия для введения виз для россиян

    Киев, 22 декабря. Киев может ввести для россиян биометрические визы, если так и не заработают биометрический контроль, а также предварительное информирование о поездке на Украину. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    «Сначала биометрика, потом заявление о том, что они будут заезжать на нашу территорию, а потом третье — контроль на нашей территории, — сказал глава украинского МИД в интервью журналистам. — Если эти три стадии не заработают, тогда нам нужен визовый режим, но биометрический».

    Климкин отметил, что обычно визовый режим должен противодействовать нелегальной миграции, в то время, как аналогичной проблемы с Россией нет.

    Ранее эксперт объяснил, почему на Украине рано или поздно введут визовый режим с РФ.

    Напомним, в ноябре депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала предложение своих коллег ввести визовый режим с Россией.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #климкин
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