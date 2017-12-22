МИД Украины назвал условия для введения виз для россиян

Киев, 22 декабря. Киев может ввести для россиян биометрические визы, если так и не заработают биометрический контроль, а также предварительное информирование о поездке на Украину. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Сначала биометрика, потом заявление о том, что они будут заезжать на нашу территорию, а потом третье — контроль на нашей территории, — сказал глава украинского МИД в интервью журналистам. — Если эти три стадии не заработают, тогда нам нужен визовый режим, но биометрический».

Климкин отметил, что обычно визовый режим должен противодействовать нелегальной миграции, в то время, как аналогичной проблемы с Россией нет.

Ранее эксперт объяснил, почему на Украине рано или поздно введут визовый режим с РФ.

Напомним, в ноябре депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала предложение своих коллег ввести визовый режим с Россией.