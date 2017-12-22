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Украина
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Политика
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Джонсоном
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    Песков объяснил, почему Путин не встретится с Джонсоном

    13:25  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:26  22 Декабря 2017
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    Песков объяснил, почему Путин не встретится с Джонсоном

    Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин не планирует встреч с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, заявил в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «Дело в том, что сегодня и завтра, как я уже говорил, достаточно насыщенный рабочий график президента, в котором подобная встреча не значится», — отметил он.

    Официальный представитель Кремля напомнил, что Джонсон прибыл в Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, поэтому основные переговоры будут проводиться именно с ним.

    Напомним, что Джонсон посетил Россию впервые за 5,5 лет. В пятницу он встретился с Лавровым в Москве. Дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений, при этом Джонсон отметил, что разрешение украинского кризиса и улучшение кибербезопасности должны стать главными темами в российско-британском диалоге, поскольку именно по этим вопросам имеется больше всего разногласий.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #лавров #песков #джонсон
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