Дамаск, 22 декабря. Главари «Джебхат ан-Нусры»1 отказались сдавать свои позиции в районе Голанских высот.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) оказались практически полностью окружены в районе Бейт-Джинн к юго-западу от Дамаска. Командование правительственных войск в ходе переговоров предложило боевикам сдаться, однако террористы отказались капитулировать.

Ранее сообщалось, что «карман» Бейт-Джинн вплотную примыкает к оккупированным Израилем Голанским высотам. Неоднократно отмечались факты помощи террористам со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). В докладе ООН обозначено, что за короткий период времени наблюдатели отметили случаи передачи боеприпасов исламистам, оказания медпомощи раненым террористам, а также огневой поддержки окруженным армией боевикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.