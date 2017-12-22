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Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» в Бейт-Джинн отказались от капитуляции
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    Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» в Бейт-Джинн отказались от капитуляции

    14:00  22 Декабря 2017  /обновлено: 17:27  22 Декабря 2017
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    Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» в Бейт-Джинн отказались от капитуляции

    Дамаск, 22 декабря. Главари «Джебхат ан-Нусры»1 отказались сдавать свои позиции в районе Голанских высот.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) оказались практически полностью окружены в районе Бейт-Джинн к юго-западу от Дамаска. Командование правительственных войск в ходе переговоров предложило боевикам сдаться, однако террористы отказались капитулировать.

    Ранее сообщалось, что «карман» Бейт-Джинн вплотную примыкает к оккупированным Израилем Голанским высотам. Неоднократно отмечались факты помощи террористам со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). В докладе ООН обозначено, что за короткий период времени наблюдатели отметили случаи передачи боеприпасов исламистам, оказания медпомощи раненым террористам, а также огневой поддержки окруженным армией боевикам.

    Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» в Бейт-Джинн отказались от капитуляции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #израиль #джебхат ан-нусра #голаны
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