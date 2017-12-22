ФСБ сообщила о задержании пособников террористов в Москве

Москва, 22 декабря. Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании девяти человек, которые помогали сторонникам террористов с оформлением документов.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ФСБ.

«ФСБ РФ совместно с МВД РФ пресечена противоправная деятельность участников этнической группы, причастных к организации канала легализации в РФ незаконных мигрантов из Центрально-азиатского региона, в том числе сторонников международных террористических организаций», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что сами задержанные также являются выходцами из Центральной Азии. Их задержали в Москве в результате спецоперации, проведенной силами сотрудников ФСБ.

Противоправная деятельность преступной группы осуществлялась под предлогом оказания юридической помощи в одном из так называемых центров помощи мигрантам. Сотрудники ФСБ в ходе обыска обнаружили и изъяли большое количество бланков документов, изготовленных паспортов, трудовых книжек и миграционных карт.