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Общество
ФСБ сообщила о задержании пособников террористов в Москве
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    ФСБ сообщила о задержании пособников террористов в Москве

    14:21  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:22  22 Декабря 2017
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    ФСБ сообщила о задержании пособников террористов в Москве

    Москва, 22 декабря. Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании девяти человек, которые помогали сторонникам террористов с оформлением документов.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ФСБ. 

    «ФСБ РФ совместно с МВД РФ пресечена противоправная деятельность участников этнической группы, причастных к организации канала легализации в РФ незаконных мигрантов из Центрально-азиатского региона, в том числе сторонников международных террористических организаций», — отмечается в сообщении.  

    Сообщается, что сами задержанные также являются выходцами из Центральной Азии. Их задержали в Москве в результате спецоперации, проведенной силами сотрудников ФСБ. 

    Противоправная деятельность преступной группы осуществлялась под предлогом оказания юридической помощи в одном из так называемых центров помощи мигрантам. Сотрудники ФСБ в ходе обыска обнаружили и изъяли большое количество бланков документов, изготовленных паспортов, трудовых книжек и миграционных карт. 

    Автор: Федор Веснин
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    #мигранты #россия #фсб #задержание #опг
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