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Украина
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Экономика
Путин предложил продлить нулевую ставку на репатриацию капитала — Силуанов
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    Путин предложил продлить нулевую ставку на репатриацию капитала — Силуанов

    13:40  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:41  22 Декабря 2017
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    Путин предложил продлить нулевую ставку на репатриацию капитала — Силуанов

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса предложил продлить нулевую ставку на репатриацию капитала, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанов рассказал о предложении президента во время встречи с предпринимателями.

    «Вчера президентом РФ на встрече с бизнесом было предложено снизить ставку при возврате капиталов в Россию и при закрытии компании за рубежом и возврате капиталов, было предложено продлить нулевую ставку на следующий год», — сообщил глава Минфина во время съезда «Единой России».

    Он отметил, что также была озвучена идея по изучению вопроса о продлении амнистии 2016 года для тех, кто ее еще не воспользовался.

    Путин предложил продлить нулевую ставку на репатриацию капитала — Силуанов

    Ранее Путин на встрече с представителями бизнеса поручил продлить срок возвращения предпринимателей в российскую юрисдикцию, не уточнив период.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #силуанов #бизнес #нулевая ставка #репатриация капитала
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