Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса предложил продлить нулевую ставку на репатриацию капитала, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов рассказал о предложении президента во время встречи с предпринимателями.

«Вчера президентом РФ на встрече с бизнесом было предложено снизить ставку при возврате капиталов в Россию и при закрытии компании за рубежом и возврате капиталов, было предложено продлить нулевую ставку на следующий год», — сообщил глава Минфина во время съезда «Единой России».

Он отметил, что также была озвучена идея по изучению вопроса о продлении амнистии 2016 года для тех, кто ее еще не воспользовался.

Ранее Путин на встрече с представителями бизнеса поручил продлить срок возвращения предпринимателей в российскую юрисдикцию, не уточнив период.