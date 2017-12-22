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Путин может подать заявку в ЦИК в качестве кандидата на выборах-2018 до конца года
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    Путин может подать заявку в ЦИК в качестве кандидата на выборах-2018 до конца года

    13:27  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:27  22 Декабря 2017
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    Путин может подать заявку в ЦИК в качестве кандидата на выборах-2018 до конца года

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин может подать заявку в Центральную избирательную комиссию в качестве кандидата на выборах главы государства в 2018 году до конца декабря, сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что такой возможности в Кремле не исключают, однако точная дата, когда Путин передаст документы в ЦИК, пока неизвестна.

    «Мы не исключаем, что это произойдет до Нового года. Но, опять же, точной даты пока я назвать не могу», — приводит слова Пескова РИА Новости.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Этот день на прошлой неделе официально утвердил Совет Федерации. 18 декабря стартовала президентская кампания.

    Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах в качестве кандидата, 6 декабря в Нижнем Новгороде. По данным Фонда «Общественное мнение» уже сейчас 67% россиян готовы отдать свой голос за Путина.

    Как сообщалось ранее, первым официальным кандидатом в президенты стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков #выборы-2018
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