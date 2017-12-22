Иерусалим не ваш: провал США в ООН на фоне краха «Вашингтонского консенсуса»

Израиль не приемлет отрицательного решения Генеральной Ассамблеи ООН по Иерусалиму, об этом заявили в канцелярии премьер-министра еврейского государства. Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля: за документ проголосовали 128 стран, против 9, еще 35 воздержались.

Какая политика, такие и союзники

Характерно, что против резолюции вместе с США выступили только Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того и, естественно, сам Израиль.

Куцый список «союзничков» Соединенных Штатов и небольшое количество стран, воздержавшихся при голосовании, — это демонстрация очевидного: традиционная американская политика «кнута и пряника», начисто лишенная морально-нравственных ориентиров, завела Америку в тупик и поставила в ситуацию настоящей, а не выдуманной международной изоляции.

Показательными стали заявления американской стороны, сделанные перед началом голосования.

«Это голосование повлияет на то, как американцы видят ООН и как мы смотрим на страны, которые не уважают нас в ООН. Мы запомним это голосование», — заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна прекратит оказывать финансовую помощь тем странам, которые поддержат резолюцию ГА ООН, осуждающую решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

Судя по всему, столь откровенные угрозы не остались незамеченными теми странами, которые зависят от американской поддержки, а то и прямых финансовых вливаний со стороны Вашингтона. При голосовании 35 стран воздержались, причем наиболее комично это умудрилась сделать украинская делегация, чьи дипломаты перед этим неоднократно высказывались в поддержку позиции Палестины по Иерусалиму, а затем буквально «испарились» незадолго до постановки вопроса на голосование. По словам представителей украинской делегации в ООН, таким образом они «выразили свою позицию», хотя фактически это выглядело как попытка усидеть на двух стульях.

Голосование в ГА ООН стало вторым крупным геополитическим поражением США за прошедшую неделю. 18 декабря в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по проекту резолюции по Иерусалиму, предложенному Египтом от имени арабских государств. В этом проекте предлагалось признать не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима, а также содержался призыв ко всем государствам воздерживаться от открытия в городе дипломатических представительств. Резолюция не была принята, так как США применили свое право вето, хотя все остальные члены СБ единогласно проголосовали «за».

Чей Иерусалим?

Наиболее неприятным для США моментом является то, что американское решение никак не изменяет существующий статус Иерусалима и не может разрешить длящийся палестино-израильский и, шире, исламо-иудейский конфликт. Иерусалим, будучи сакральным центром сразу трех религий, является слишком значимым для каждой из них — поэтому его государственный статус представляет собой лишь верхушку громадного исторически-культурного «айсберга».

Очевидно, что нынешние шаги США, более похожие на поведение слона в посудной лавке, никак не способствуют решению вопроса Иерусалима и прекращению застарелого противостояния Израиля с мусульманским миром.

При этом позиция самого Израиля в вопросе Иерусалима ясна и понятна — для еврейского государства древняя столица критически важна в качестве символа.

«Даже в 1947 году многие наши друзья отговаривали нас от основания государства. Мы были одни, и нам говорили, что будет большая война, и предупреждали подумать дважды… Но я уверен, что, как и в 1948 году, Иерусалим останется нашей столицей», — заявил посол Израиля в России Гарри Корен.

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Понятно, что за существующий статус Иерусалима Израиль сражался на протяжении всей своей истории — и ему невозможно отказать в последовательности или принципиальности.

С другой стороны, политика США на Ближнем Востоке была всегда ситуативна и опиралась на желание получить максимальные текущие выгоды. Достаточно вспомнить, что резолюция Совета Безопасности ООН №478, принятая в 1980 году и обязывавшая иностранные государства закрыть свои посольства в Иерусалиме, была продавлена именно Вашингтоном, для которого тогда был важен союз с мусульманскими странами против СССР, в том числе для влияния на ситуацию в Афганистане.

Таким образом, нынешняя критика международного сообщества обращена отнюдь не к Израилю, а к США, которые в очередной раз «подлили бензина» в застарелый палестино-израильский конфликт. Причем Штаты умудрились объединить подходы столь разных стран, как Турция и Иран.

Так, турецкий президент Реджеп Эрдоган перед голосованием в Генеральной Ассамблее призвал членов ООН «не продавать свою волю» за американские доллары, а министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф по итогам голосования в ООН заявил, что США не смогли запугать Генассамблею, принявшую резолюцию по статусу Иерусалима.

В конце концов, вопрос о статусе Иерусалима может быть решен лишь в случае реального мирного процесса в регионе. Своим же необдуманным решением США заново раскручивают маховик кровавого арабо-израильского противостояния, которое легко может перерасти в новую масштабную войну.

Новая жизнь для ООН?

Нынешнее положение ООН много раз сравнивали с состоянием ее предшественницы, Лиги Наций, перед началом Второй Мировой войны. Это отчасти верно, но есть и существенные отличия.

Кризис Лиги Наций лежал вне ее структуры — межвоенное мировое устройство оказалось крайне неустойчивым, но несколько ключевых развитых стран, обиженных своим местом в нем — Германия, Италия и Япония, — были всерьез настроены на его пересмотр военным путем.

Существующий кризис ООН также связан с кризисом прошлой редакции мирового консенсуса, который обычно называют «ялтинским». Здесь подразумеваются договоренности СССР, США и Великобритании, достигнутые на конференции в Крыму в феврале 1945 года. Впоследствии документы Ялтинской конференции легли в основу устава ООН и определяли мировое устройство в период 1945–1991 годов.

Предыдущий кризис «ялтинского мироустройства», произошедший после распада СССР и ухода с мировой арены социалистического блока, ООН смогла пережить путем реформирования распавшегося паритета двух сверхдержав в «Вашингтонский консенсус», в рамках которого Россия времен Бориса Ельцина согласилась на подчиненное состояние по отношению к США на международной арене. Такая геополитическая комбинация, с одной стороны, показывала слабость России после катастрофы 1991 года, но, с другой стороны, позволила сохранить более-менее мирное течение исторического процесса.

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Однако мировые противоречия в рамках «Вашингтонского консенсуса» были не разрешены, а лишь отсрочены. До тех пор, пока США оставались мировым политическим, экономическим и военным гегемоном, консенсус действовал. Но уже к началу 2000-х годов, всего через десятилетие после 1991 года, Pax Americana начал давать сбои. Мир стал многополярным, а гегемония США в нем стала лишь относительной, но не абсолютной.

Сейчас на наших глазах происходит заключительный этап эрозии американской гегемонии в мире. США остались в компании «сирых и убогих» стран, критически зависимых от Вашингтона и являющихся политическими и экономическими пигмеями. С другой стороны, в мире возникли или возродились альтернативные полюса силы — Россия, Китай, Индия и целый ряд региональных лидеров. Сейчас эти страны стараются реформировать «Вашингтонский консенсус», чтобы отразить в нем фактическую многополярность мира.

Существующая развилка — это либо реформа современного мирового порядка, основанного на гегемонии США, либо новая война. И, судя по всему, в отличие от ситуации 1933–39 годов, сегодня ставку на большую войну делает именно мировой гегемон.