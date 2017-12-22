Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон: В футболе нет сюрпризов, у Исландии сильнейшее поколение

Игрок обороны «Ростова» и сборной Исландии не оставляет неравнодушным никого. Ингасон, второе имя которого — Инга, в первые же минуты демонстрирует абсолютный профессионализм: телефон на «авиарежим», короткое приветствие и сразу вопрос — «как вам у нас?». Спустя пару минут после обмена любезностями хладнокровный на поле исландец поражает уже тем, что наизусть помнит всю турнирную таблицу чемпионата, точно и емко характеризует каждого соперника. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Сверрир Ингасон — один из лидеров команды-сенсации Евро-2016 и главная трансферная удача «Ростова» в летнее межсезонье.

— Первый отрезок чемпионата позади. Каким он сложился для вас лично и для команды?

— Он был непростым. У нас был хороший старт, и все ожидали, что мы будем продолжать выступать хорошо. Увы, после этого у нас выдалась черная полоса. Но я доволен тем, что мы смогли завершить год победой. Мне нравится Ростов, и я рад выступать здесь.

— Как восприняли назначение главным тренером Валерия Карпина?

— Позитивно. Смотрю вперед и жду начала работы с новым тренером. Знаю, что карьера Карпина как игрока была успешной, он играл на высоком уровне. Еще знаю, что он работал со «Спартаком» и завоевывал с ним медали чемпионата уже как тренер. Жду январских сборов, чтобы приступить к работе с ним.

— С Кучуком вам работалось комфортно?

— Да, он хороший тренер и хороший человек. Мне было комфортно с ним работать, он всегда объяснял план на игру, ставил задачи…

— Как в команде реагировали осенью на затянувшуюся безвыигрышную серию в чемпионате?

— С пониманием. Это футбол. Мы начали чемпионат хорошо, но потом нам не везло, мы не получили результатов, которых заслужили. Например, мы хорошо себя показали против «Рубина», против «Спартака». С «Рубином» мы проиграли незаслуженно. Продолжили играть в тот же футбол против «Спартака», очень сильной команды, и получили ничейный результат. Результаты придут, если продолжим играть в свой футбол, если не будем останавливаться.

— Игра со «Спартаком» по качеству — лучшая в сезоне?

— Отчасти соглашусь, мы хорошо показали себя в атаке. После быстрого гола «Спартак» забил дважды — первый гол был очень хорошим, ты ничего не можешь поделать с таким ударом, метров с 35, прямо в «девятку». А во втором тайме мы прибавили, выровняли положение и заслужили ничью.

— До того, как этим летом вы переехали в Россию, вы выступали в испанском чемпионате, играли против «Севильи». По игре со «Спартаком» видно было, что эта команда разгромила испанцев?

— Я не смотрел игру с «Севильей», но видел результат — 5:1. Не секрет, что у «Спартака» сильный состав, у них высокая конкуренция на каждой позиции, классный тренер. Может, они не очень хорошо стартовали в чемпионате, но затем они показали, на что способны, в Лиге чемпионов. «Севилья» тоже сильная команда, обыграть ее очень непросто.

— В неудачный осенний отрезок «Ростов» пропустил 12 мячей, забив семь в девяти матчах. Проблемы команды в атаке или в обороне?

— Очень тяжело сказать. Вы видели игры, российский чемпионат очень закрытый, команды забивают немного голов в каждой игре. Мы пропускали очень мало в первых играх сезона. Мы потеряли многих игроков, и нам нужно было время, чтобы собраться. Я думаю, это не проблемы в обороне или атаке. Уверен, в оставшихся матчах мы обязательно выступим лучше. Когда у вас новая команда, новый тренер, нужно время, чтобы донести свои идеи до игроков. Зимой у нас будет время на то, чтобы познакомиться с требованиями нового тренера, чтобы подготовиться к оставшимся матчам.

— Вы отметили, что российская премьер-лига — очень закрытая. Вам, как игроку обороны, комфортнее от этого?

— Да, это правда. В России очень много защищающихся команд, которые показывают хорошие результаты благодаря сильной игре в обороне. Был матч с «Амкаром», мы не добились нужного нам результата, потому что они очень сильно сыграли в защите — эта команда очень мало пропускает. Как по мне, я чувствую себя очень хорошо в России, в «Ростове» и думаю, что мы хорошо проведем сезон.

— По разговору с вами чувствуется, что вы внимательно следите за статистикой, выступлениями других команд…

— Я стараюсь смотреть игры следующих соперников, изучаю информацию о них. Слежу за лигой не только как спортсмен, но и как обычный человек.

— Вы, если не ошибаюсь, впервые в карьере в ситуации, когда за одно трансферное окно меняется почти весь состав команды, новый тренерский штаб. Новичку в такой ситуации проще или сложнее?

— Трудно сказать. Каждый случай отличается. Летом у «Ростова» поменялось много игроков, сменился тренерский штаб — так устроен футбол, он так работает. Думаю, моя адаптация здесь прошла хорошо, я здесь около полугода и думаю, что дальше мне будет еще лучше. Руководство клуба делает очень многое, чтобы нам было здесь комфортно, чтобы мы не испытывали никаких проблем и думали лишь о футболе. Мы в свою очередь должны отблагодарить за такое отношение результатом.

— Тяжело ли исландцу было перебраться в жаркую Испанию?

— Сложно было потому, что в Испании совершенно другой футбол. Когда я приехал в «Гранаду», у команды была тяжелая турнирная ситуация. Но я был на это согласен, я переехал из Бельгии в Испанию, чтобы играть в одной из сильнейших лиг в мире. Там высокая конкуренция, это была большая возможность для меня. Чувствовал, что мне нужен новый шаг, так как я был в Бельгии два года, и мне нужно было играть на более высоком уровне. До России я играл в Норвегии, Бельгии — везде была хорошая погода, насколько было возможно. Конечно, в Испании было жарче, но сейчас я в Ростове, это юг России, и тут тоже тепло.

— Вы видели в действии и Роналду, и Месси. Против последнего, правда, не играли, но все же, наверняка, общались с партнерами. Для вас кто из них круче?

— Оба, конечно, игроки мирового класса, но я предпочитаю Роналду. Когда я еще был подростком, я болел за МЮ, а в то время Роналду как раз был игроком МЮ (улыбается).

— На решение покинуть «Гранаду» повлиял вылет команды из Примеры?

— Я всегда говорил себе, что должен играть на самом высоком уровне, на пределе возможностей. Поэтому я сказал агентам, что хочу играть уровнем выше. Появился интерес «Ростова», и я считаю, что сделал правильный выбор, приехав сюда. У нас хороший коллектив, хорошая команда.

— Вы упомянули агента, Магнуса Магнусона. Я слышал, что он работает с вами с детских лет…

— Да, верно. Но Магнус работает на агентство, с которым я работаю. С ним у меня хорошие отношения, мы работаем вместе еще с тех пор, как я начинал свою карьеру в Исландии. Я счастлив, что работаю с таким человеком — он правда очень много для меня сделал.

— Кстати, в «Гранаде» ведь с вами выступали Мехди Карсела-Гонсалес и Мубарак Вакасо — оба играли в России. Рассказывали что-нибудь о нашей стране?

— Нет, я с ними Россию не обсуждал. Когда появился предметный интерес от «Ростова», я говорил со своим хорошим другом — Сигурдсоном, который сейчас выступает в «Рубине», а раньше был в «Краснодаре». Он говорил только позитивные вещи о российском чемпионате и дал несколько советов.

— Ростов — самый большой город в вашей жизни?

— Да, думаю, по численности населения он самый большой. Гранаду я тоже считаю большим городом, там живет около 400 тысяч, но в Ростове, насколько я знаю, больше одного миллиона. Может, это и не самый большой город в России, но для меня, так как я приехал из Исландии, это очень много. И мне очень комфортно здесь, мне нравится город. Тут очень приветливые люди, хорошие условия.

— Много информации узнали о Ростове до переезда?

— Да, я сразу стал читать про город в Интернете, изучил все, что было. Потом пообщался с тренером, с директором — для меня эти разговоры были очень важны при принятии решений.

— Финансовые условия в «Ростове» насколько отличаются от тех, который были у вас в «Гранаде»?

— Мой контракт — приватная вещь, и я не хочу о нем говорить. Это личное. Причина, по которой я переехал в Россию, — не деньги. Я знал, что здесь хорошие возможности для меня, что тут сильный чемпионат, мне нравится взгляд руководства на развитие клуба, подход к работе. А потом — Россия готовится принять чемпионат мира в следующем году — еще один повод перейти в российский клуб.

— Мы плавно подошли к теме сборной. В чем феномен сборной Исландии?

— В футболе нет сюрпризов. Если у вас есть хороший состав, который знает, как выигрывать матчи, то вы добьетесь успеха. У нас сильные игроки и в обороне, и в атаке. У нас лучшее поколение сейчас. За последние 15 лет Исландия очень много вложила в футбольные школы, в тренеров. Когда все эти составляющие складываются, ты получаешь сильную сборную и результаты. Мы показали, что можем обыграть любую команду. Большинство игроков, выступающих в Исландии, — не профессиональные, они имеют работу и тренируются вечером. Важно вовремя перейти в другую лигу, чтобы сделать шаг вперед. Приходится очень много работать над собой, чтобы получить шанс себя проявить и стать профессионалом. Мы играем далеко от дома, мы далеко от семьи, от друзей.

— Вы ведь тоже работали, когда играли в Исландии?

— Да, когда сезон летом заканчивался, с утра и до 16 часов я работал на стадионе: подстригал траву, выполнял другие поручения. Это было до конца августа, во время летних каникул.

— Самый известный футболист Исландии по-прежнему Гудьонсон?

— Да. Он играл в «Челси», в «Барселоне», выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Ла Лигу. У него была невероятная карьера. Эйдер — самая большая легенда нашего футбола.

— Он был с вами на подписании контракта с «Ростовом»…

— Он — часть команды, мы играли с ним вместе за сборную. Он был с командой во Франции на чемпионате Европы. Я хочу сказать о его человеческих качествах — он очень хороший человек и помогает мне. Он подписал много контрактов в своей жизни, поэтому приехал со мной в Ростов.

— Сейчас главная звезда команды — Сигурдсон. Он похож на того, за кого летом заплатили 40 млн евро?

— Мы очень хорошие друзья, живем в одном номере в сборной. У нас хорошие отношения. Это лидер раздевалки, и он очень сильный футболист. Сейчас цены на игроков очень сильно выросли, и мы видели этим летом трансфер за 200 млн евро. Последние два-три года Сигурдсон доказал, что стоит тех денег, которые за него заплатили. Думаю, он может стать лидером «Эвертона» на ближайшие пять лет.