Лавров сообщил Джонсону о подготовке Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

Москва, 22 декабря. Россия уведомила главу МИД Великобритании Бориса Джонсона о подготовке Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим британским коллегой.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании прибыл в Москву в четверг вечером. В пятницу на встрече с Сергеем Лавровым он обсудил двустороннее сотрудничество государств, а также основные международные проблемы.

В ходе встречи Джонсон заявил, что Лондону и Москве необходимо сотрудничать в сфере международной безопасности, в частности, им необходимо совместно заниматься вопросами Сирии, КНДР и Ирана.

Политическое урегулирование сирийского конфликта является сегодня одной из ключевых задач мирового сообщества. В прошлый четверг, 14 декабря, в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Однако они не оправдали ожиданий: значимых результатов раунд не принес.

Так, делегации сирийского правительства и оппозиции так и не перешли к прямым переговорам. Как объясняли российские политики, причина заключается в том, что представители оппозиции прибыли в Женеву с изначально не переговорной позицией: они требовали отставки президента Сирии Башара Асада. Делегация Дамаска, как и ожидалось, назвала данное условие неприемлемым.

С инициативой провести Конгресс национального диалога Сирии в Сочи выступил президент РФ Владимир Путин. Принять участие в нем планируется пригласить представителей всех этнических и конфессиональных групп САР, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения в качестве наблюдателей.

Накануне, 21 декабря, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что проинформировал о подготовке Конгресса нацдиалога в Сочи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.