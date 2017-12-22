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Лавров сообщил Джонсону о подготовке Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи
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    Лавров сообщил Джонсону о подготовке Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

    13:12  22 Декабря 2017  /обновлено: 16:27  22 Декабря 2017
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    Лавров сообщил Джонсону о подготовке Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

    Москва, 22 декабря. Россия уведомила главу МИД Великобритании Бориса Джонсона о подготовке Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

    Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим британским коллегой.

    Напомним, министр иностранных дел Великобритании прибыл в Москву в четверг вечером. В пятницу на встрече с Сергеем Лавровым он обсудил двустороннее сотрудничество государств, а также основные международные проблемы.

    В ходе встречи Джонсон заявил, что Лондону и Москве необходимо сотрудничать в сфере международной безопасности, в частности, им необходимо совместно заниматься вопросами Сирии, КНДР и Ирана.

    Лавров сообщил Джонсону о подготовке Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

    Политическое урегулирование сирийского конфликта является сегодня одной из ключевых задач мирового сообщества. В прошлый четверг, 14 декабря, в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Однако они не оправдали ожиданий: значимых результатов раунд не принес.

    Так, делегации сирийского правительства и оппозиции так и не перешли к прямым переговорам. Как объясняли российские политики, причина заключается в том, что представители оппозиции прибыли в Женеву с изначально не переговорной позицией: они требовали отставки президента Сирии Башара Асада. Делегация Дамаска, как и ожидалось, назвала данное условие неприемлемым.

    С инициативой провести Конгресс национального диалога Сирии в Сочи выступил президент РФ Владимир Путин. Принять участие в нем планируется пригласить представителей всех этнических и конфессиональных групп САР, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения в качестве наблюдателей.

    Накануне, 21 декабря, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что проинформировал о подготовке Конгресса нацдиалога в Сочи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #великобритания #лавров #джонсон
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