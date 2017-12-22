Песков назвал клеветой утверждения о покупке квартиры в Париже

Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал клеветой утверждения о том, что он якобы купил квартиру в Париже для своей бывшей супруги.

Данные о якобы приобретении Песковым дорогостоящей недвижимости для Екатерины Солоцинской распространил блогер Алексей Навальный.

«Тут нечего комментировать», — сказал Песков, заметив затем: «Там утверждается, что я покупал квартиру в Париже; это не так, это не соответствует действительности».