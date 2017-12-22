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Общество
Песков назвал клеветой утверждения о покупке квартиры в Париже
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    Песков назвал клеветой утверждения о покупке квартиры в Париже

    13:22  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:22  22 Декабря 2017
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    Песков назвал клеветой утверждения о покупке квартиры в Париже

    Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал клеветой утверждения о том, что он якобы купил квартиру в Париже для своей бывшей супруги.

    Данные о якобы приобретении Песковым дорогостоящей недвижимости для Екатерины Солоцинской распространил блогер Алексей Навальный.

    «Тут нечего комментировать», — сказал Песков, заметив затем: «Там утверждается, что я покупал квартиру в Париже; это не так, это не соответствует действительности».

    «Это клевета», — подчеркнул представитель Кремля.

    Автор: Алексей Громов
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