Выборы-2018: партия «Яблоко» выдвинула Явлинского в качестве кандидата

Москва, 22 декабря. Партия «Яблоко» выдвинула кандидатуру одного из основателей Григория Явлинского в качестве кандидата на президентские выборы, соответствующее решение принято на съезде.

В России стартовала избирательная компания, ранее ЦИК официально зерегистрировал первым кандидатом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На съезде партии «Яблоко» было принято решение о выдвижении Григория Явлинского в качестве кандидата, за него проголосовали 98 однопартийцев, против 4.

Известно, что штаб Явлинского возглавит Николай Рыбаков.»Яблоко» имеет все необходимые ресурсы для сбора подписей, после новогодних праздников появятся первые агитационные материалы. Напомним, что Явлинский принимал участие в президентской гонке в 1996 и 2000 годах.