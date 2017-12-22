Путин примет участие в съезде «Единой России» в Москве

Москва, 23 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об участии Владимира Путина в съезде партии «Единая Россия» в Москве.

«Завтра президент примет участие в съезде партии «Единая Россия», — уточнил представитель Кремля. Съезд партии посвящен выборам президента РФ в 2018 году. Он открылся сегодня и продлится два дня. Участниками мероприятия станут порядка 2,5 тысячи участников.

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание комиссии по контролю реализации предвыборной программы партии, а в субботу он выступит с докладом на пленарном заседании.

Напомним, о своем намерении участвовать в выборах-2018 Путин заявил на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде. 14 декабря в ходе большой пресс-конференции он уточнил, что будет участвовать в выборах президента в 2018 году как самовыдвиженец.

«Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне, и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан», — отметил Путин. Официально избирательная кампания перед выборами президента стартовала в России 18 декабря.