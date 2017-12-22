Христиане Палестины обвинили США в развязывании религиозной войны

Иерусалим, 22 декабря. Духовный лидер палестинских христиан Мануэль Муслим заявил, что США пытаются столкнуть в войне различные народы и религиозные конфессии.

Член Исламско-христианского общества по защите религиозных святынь отметил, что палестинские христиане не желают войны, однако США своим решением по Иересалиму навязывают им противостояние с Израилем. Муслим подчеркнул, что в случае начала противостояния христиане Палестины встанут на сторону мусульман в борьбе против Израиля.

Духовный лидер палестинских христиан отметил, что сейчас Израиль ведет буровые работы под мечетью Аль-Акса, одной из трех главных мусульманских святынь, что может привести к разрушению религиозного объекта, и призвал мировое сообщество не допустить этой катастрофы и остановить работы.

Муслим, в своем выступлении, заявил о необходимости всем арабским государствам выступить против притеснения палестинского народа со стороны США и Израиля.