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Христиане Палестины обвинили США в развязывании религиозной войны
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    Христиане Палестины обвинили США в развязывании религиозной войны

    13:20  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:20  22 Декабря 2017
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    Христиане Палестины обвинили США в развязывании религиозной войны

    Иерусалим, 22 декабря. Духовный лидер палестинских христиан Мануэль Муслим заявил, что США пытаются столкнуть в войне различные народы и религиозные конфессии.

    Член Исламско-христианского общества по защите религиозных святынь отметил, что палестинские христиане не желают войны, однако США своим решением по Иересалиму навязывают им противостояние с Израилем. Муслим подчеркнул, что в случае начала противостояния христиане Палестины встанут на сторону мусульман в борьбе против Израиля.

    Духовный лидер палестинских христиан отметил, что сейчас Израиль ведет буровые работы под мечетью Аль-Акса, одной из трех главных мусульманских святынь, что может привести к разрушению религиозного объекта, и призвал мировое сообщество не допустить этой катастрофы и остановить работы.

    Муслим, в своем выступлении, заявил о необходимости всем арабским государствам выступить против притеснения палестинского народа со стороны США и Израиля.

    Христиане Палестины обвинили США в развязывании религиозной войны

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #израиль #иерусалим #христиане #мануэль муслим
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