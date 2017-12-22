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Политика
МИД КНР выразил протест Вашингтону в связи с санкциями по «закону Магнитского»
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    МИД КНР выразил протест Вашингтону в связи с санкциями по «закону Магнитского»

    12:56  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:56  22 Декабря 2017
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    МИД КНР выразил протест Вашингтону в связи с санкциями по «закону Магнитского»

    Москва, 22 декабря. МИД КНР выразил США протест в связи с внесением в «список Магнитского» бывшего сотрудника министерства общественной безопасности Китая, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

    По ее словам, Вашингтон ввел санкции по «глобальному закону Магнитского» в отношении 13 граждан разных стран мира, а также 39 физических лиц и компаний, обвиняя их в нарушении прав человека и коррупции. В список попал бывший сотрудник министерства общественной безопасности КНР Гао Янь. США считают, что он якобы нарушил права человека.

    «Мы выражаем решительное недовольство и протест в связи с введением США так называемых санкций в отношении граждан других стран на основании своего внутреннего законодательства», — приводит слова официального представителя МИД КНР РИА Новости.

    МИД КНР выразил протест Вашингтону в связи с санкциями по «закону Магнитского»

    Чуньин призвала Вашингтон прекратить вмешиваться во внутреннюю политику других государств, подчеркнув, что такая практика является ошибочной и подрывающей общее состояние китайско-американских отношений. Она обратила внимание, что китайские власти придает большое значение вопросу прав человека.

    Напомним, накануне Минфин США сообщил о расширении санкций в рамках «глобального закона Магнитского». В списки также попали россияне. Среди них — сын генерального прокурора Юрия Чайки, дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара и экс-глава украинского спецподразделения «Беркут» Сергей Кусюк. Также Вашингтон ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #сша #китай
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