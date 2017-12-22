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Общество
Фраза Путина о разговоре Сечина и Евтушенкова была произнесена за бокалом шампанского — Песков
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    Фраза Путина о разговоре Сечина и Евтушенкова была произнесена за бокалом шампанского — Песков

    13:39  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:39  22 Декабря 2017
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    Фраза Путина о разговоре Сечина и Евтушенкова была сказана за бокалом шампанского - Песков

    Москва, 22 декабря. Фраза главы государства РФ Владимира Путина о разговоре руководителя «Роснефти» Игоря Сечина и основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова прозвучала за бокалом шампанского в шутливой атмосфере. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ряд СМИ сообщил ранее, что 21 декабря после общения Владимира Путина с бизнес-кругами на встрече в Кремле Евтушенков переговорил с Сечиным. Медиа отметили, что президент призвал предпринимателей расходиться, чтобы руководители «Роснефти» и «Системы» могли поговорить. Информацию об этом прокомментировал Дмитрий Песков. 

    «Вы знаете, это скорее прозвучало, наверное, как в такой свободной и шутливой атмосфере, потому что это уже была неформальная часть встречи за бокалом шампанского, где президент поздравил участников совещания с наступающим Новым годом», — пояснил он. 

    Напомним, что «Роснефть» потребовала от «Системы» компенсацию за финансовые убытки, понесенные на фоне реорганизации «Башнефти». Инвестиционная компания подала встречный иск. По некоторым данным, рассматривается возможность мирового соглашения между компаниями. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #песков #роснефть #сечин #система
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