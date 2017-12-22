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Украина
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Украина
Пациент скорее мертв, чем жив — эксперт оценил военно-морские силы Украины
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    Пациент скорее мертв, чем жив — эксперт оценил военно-морские силы Украины

    12:58  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:58  22 Декабря 2017
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    Ракетный крейсер "Украина"

    Минобороны Украины отказывается от ракетного крейсера проекта 1164 «Украина», который вот уже четверть века простаивает у причала в стадии готовности 95%. Такие данные содержатся в письме военного ведомства, направленном в адрес концерна «Укроборонпром».

    Если проводить оценку всех военно-морских сил Украины, то становится ясно, что пациент скорее мертв, чем жив, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

     Из документа также известно, что в военном ведомстве отказались достраивать судно из-за нецелесообразности, так как на ракетном крейсере установлено устаревшее оборудование и вооружение.

    «После возвращения Крыма в состав Российской Федерации из того, что было в ВМС Украины, практически ничего не осталось. Можно вспомнить флагман флота, сторожевой корабль проекта 11351 «Гетман Сагайдачный», но он требует модернизации и капитального ремонта. Есть нескольких малых кораблей водоизмещением 60 тонн и бригады морской пехоты в АТО, но это все несерьезно. И вот остается многострадальный крейсер «Украина», который уже 27 лет стоит на территории судостроительного завода имени 61 коммунара, но и от него уже отказываются», — поясняет ситуацию военный эксперт.

    Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный"

    Стоит отметить, что потратив довольно значительную сумму и восстановив «Украину», Киев мог бы значительно усилить свои военно-морские силы. Однако простой почти в 30 лет не проходит даром.

    «А сам корабль хорош — он оснащался зенитным ракетным комплексом С-300 «Форт», противокорабельными ракетами «Вулкан», артиллерийской установкой АК-630, торпедным аппаратом и 130-мм артиллерийскими системами главного калибра. Но сейчас у Киева просто нет денег и нет желания восстанавливать судно, как нет денег на ремонт и модернизацию флагмана. Так что если проводить оценку всех военно-морских сил Украины, то становится ясно, что пациент скорее мертв, чем жив. Украинские политики и военные сейчас ждут, что США в очередной раз окажут им помощь и передадут какие-то старые катера или малые корабли», — заключил Дандыкин.

    Крейсер "Украина"

    Напомним, ракетный крейсер стоит на причале «Николаевского судостроительного завода» (ранее назывался судостроительным заводом имени 61 коммунара — прим. ред.). Сам крейсер был спущен на воду 11 августа 1990 года и носил имя «Адмирал Флота Лобов». 15 августа 2017 года вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук констатировал, что ВМС Украины могут исчезнуть из-за катастрофического недофинансирования и отсутствия государственной морской политики.

    Автор: Сергей Гагарин
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    #украина #эксперт #флот #вмс #гетман сагайдачный #ракетный крейсер
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